Под Киевом местные жители перекрыли дорогу из-за отключения света

Более 10 человек активно мешают автомобильному движению

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Жители села Софиевская Борщаговка под Киевом перекрыли движение по одной из улиц в знак протеста против отключения электроэнергии. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Издание в своем Telegram-канале приводит видео, где более 10 человек активно мешают автомобильному движению, перемещаясь по пешеходному переходу.

Накануне в Киевской области применялись отключения света из-за повреждений в энергетических сетях и коммунальных системах. На сегодняшний день, по информации национальной энергетической компании "Укрэнерго", отключения действуют только в Одесской и Черниговской областях.