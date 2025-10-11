В Москве девочка устроила пожар, вскрывая сейф родителей по просьбе мошенников

Злоумышленники велели подростку передать им деньги семьи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Девочка пыталась вскрыть сейф с деньгами родителей по указанию мошенников и устроила пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

"Стали известны подробности пожара в квартире жилого дома на улице Коненкова - возгорание произошло, когда 16-летняя девочка по указанию телефонных мошенников вскрывала болгаркой родительский сейф", - говорится в сообщении.

Мошенники стали обрабатывать девочку, сообщив ей о якобы пришедшей посылке и необходимости сообщить код из СМС-сообщения. Затем они же представились правоохранителями, угрожали привлечь к уголовной ответственности ее родителей и велели передать им деньги семьи. Девочка нашла дома 105 тыс. рублей и закрытый сейф. Этого мошенникам показалось мало, они велели жертве купить болкарку и вскрыть сейф. Девочка подчинилась, но когда начала пилить сейф, произошло возгорание. Она получила травмы и была госпитализирована.

"Во избежание мошеннических действий поговорите со своими детьми. Объясните, что необходимо сообщать родителям обо всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев, в том числе финансового характера", - призвали в прокуратуре.

Там отметили, что следует объяснить детям, что представители правоохранительных и государственных органов не будут требовать не отвечать на звонки, устанавливать приложения на телефон, общаться по видеосвязи, проводить обыск в квартире, тайно менять местонахождение, в том числе уезжать в другие города, проводить "онлайн-обыски", присылать фотографии квартиры, передавать имущество курьерам. "Все требования об отключении телефона, перемещениях по городу, проведении обысков дома, передаче денег и ценностей незнакомцам - незаконны. Так действуют мошенники. Сразу прекратите разговор и расскажите обо всем родителям", - добавили в ведомстве, обращаясь к детям и подросткам.