Госпитализированных из поезда в Самаре детей с норовирусом выписали из больницы

Пациенты прошли лечение в инфекционном стационаре

САМАРА, 11 октября. /ТАСС/. Дети из Челябинской области, которые ехали на поезде Тында - Кисловодск и были госпитализированы в Самаре с норовирусом, выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Самарской области.

"Всех детей выписали в удовлетворительном состоянии", - сказали в Минздраве. В ведомстве добавили, что детей направили на железнодорожный вокзал для возвращения домой.

8 октября у детей, которые ехали из Челябинской области в поезде Тында - Кисловодск, возникло недомогание. 16 человек госпитализировали в Самаре в состоянии средней тяжести. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у них выявили норовирус - заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта с развитием гастроэнтерита. Пациенты прошли лечение в инфекционном стационаре.