ВСУ обстреляли более 10 населенных пунктов в Херсонской области

Повреждена гражданская инфраструктура
10:19
ГЕНИЧЕСК, 11 октября. /ТАСС/. ВСУ за минувшие сутки обстреляли более 10 населенных пунктов в Херсонской области. Пострадавших нет, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В последние сутки из-за агрессии киевского режима повреждена гражданская инфраструктура. В Новой Маячке Алешкинского МО сбросом боеприпасов с БПЛА частично разрушен индивидуальный жилой дом, где проживала семья с детьми. Пострадавших нет, жители эвакуированы в безопасное место. В Великих Копанях в результате целенаправленного удара поврежден гражданский автомобиль. Пострадавших нет", - написал он.

Помимо этого, ВСУ обстреляли Алешки, Волынское, Голую Пристань, Заводовку, Збурьевку, Каховку, Песчаное и Чернянку. 

