В Сосновоборске признали пригодным для проживания дом со сгоревшей крышей

Бетонные перекрытия не пострадали

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Пятиэтажный жилой дом в Сосновоборске Красноярского края, где в ночь на 11 октября произошел крупный пожар, по предварительной оценке, пригоден для проживания. Об этом ТАСС сообщил глава города Алексей Кудрявцев.

Ранее губернатор края Котюков сообщил, что огонь уничтожил кровлю здания на площади около 2 тыс. кв. м. В городе развернут пункт временного размещение, но часть жителей вернулись в свои квартиры. Сейчас в доме восстанавливают горячее и холодное водоснабжение.

"По предварительной оценке МЧС, дом пригоден, перекрытия бетонные не пострадали", - сообщил мэр. В первой половине дня субботы проводилась оценка пригодности к дальнейшему проживанию и возможности восстановления услуг энерго- и теплоснабжения дома.

По предварительной версии ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в Сосновоборске загорелась квартира, огонь быстро распространился на кровлю. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. В результате пожара один человек погиб и пятеро пострадало.