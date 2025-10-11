Жителя Липецкой области подозревают по делу о смерти женщины после уколов

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 11 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Лев-Толстовского района Липецкой области, который оказывал незаконные медицинские услуги, в результате которых умерла 28-летняя женщина. Об этом сообщило следственное управление СК по региону.

"Чаплыгинским МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Лев-Толстовского района, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть женщины (п. "в" ч. 2 ст 238 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, вечером 10 октября подозреваемый сделал 28-летней женщине, страдавшей неврологическим заболеванием, инъекции с применением обезболивающих препаратов, после чего та умерла. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебная экспертиза, которая установит причины смерти женщины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.