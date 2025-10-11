"Страна": в Киеве нашли мертвым украинского криптоинвестора Kudo

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Тело украинского криптоинвестора и блогера Константина Ганича (Kudo) обнаружено в центре Киева. Об этом сообщает издание "Страна".

Труп 32-летнего мужчины обнаружили в Оболонском районе города в салоне собственного автомобиля. Издание со ссылкой на полицию отмечает, что накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение.

СМИ также указывает, что Ганич незадолго до случившегося сталкивался с давлением на него украинских силовиков, которые вымогали долю с дохода от криптоопераций.

По словам одного из опрошенных "Страной" украинских криптоинвесторов, Kudo занимался трейдингом "и распоряжался большими деньгами других клиентов". "Вчера на фоне глобального падения крипты он мог попасть в сложную финансовую ситуацию и оказаться в долгах на десятилетие", - сказал собеседник издания.

Возбуждено дело по статье "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".