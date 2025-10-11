В Харьковской области мужчина в ходе ссоры подорвал гранатой своих оппонентов

Один человек погиб, еще один получил ранения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Из-за взрыва гранаты в городе Лозовая Харьковской области Украины один человек получил ранения, еще один умер. Об этом сообщила спикер Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.

"Вечером 10 октября в городе Лозовая произошел конфликт между тремя мужчинами. Во время спора 48-летний мужчина достал боевую гранату, привел ее в действие и бросил в сторону оппонентов", - приводит слова представителя прокуратуры агентство Укринформ.

В результате взрыва "двое мужчин были госпитализированы с ранениями, один из них скончался в больнице", отметила Чирина. Подозреваемый задержан.

10 октября аналогичный инцидент произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье: мужчина во время ссоры со знакомой привел в действие гранату и вложил ее в руки женщины. В результате взрыва женщина погибла.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать его всем желающим. По данным МВД, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. А с февраля 2022 года в стране было потеряно почти полмиллиона единиц огнестрельного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.