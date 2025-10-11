В Новосибирской области загорелось производственное здание

Рабочий получил ожоги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пожар охватил ангар в Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Мочище, улица Шоссейная. Горит металлический ангар и пристроенное деревянное строение", - сказали в министерстве.

Предварительная площадь пожара - 1,1 тыс. кв. м.

Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что возгорание локализировали и ликвидировали на площади 1,1 тыс. кв. м. Пожарным удалось отстоять у огня часть производственного здания. Пострадал человек.

"Открытое горение ликвидировано. По оперативной информации, один рабочий получил ожоги. От госпитализации он отказался", - сказали в МЧС.

В новость внесены изменения (16:35 мск) - добавлена информация о локализации и ликвидации пожара.