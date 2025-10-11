В Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал мужчина

У него диагностировали минно-взрывные и множественные осколочные ранения

КУРСК, 11 октября. /ТАСС/. Мужчина получил множественные ранения в результате атаки вражеского БПЛА в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сегодня от вражеского БПЛА пострадал 41-летний мужчина в Беловском районе. У него минно-взрывные и множественные осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Cкорая помощь доставляет его в областную больницу, отметил глава региона.