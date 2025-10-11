На Кубани задержали главу Крымского района
КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Силовики задержали главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении в сфере земельных отношений, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
"Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении в сфере земельных отношений, глава Крымского района задержан", - сообщил собеседник агентства.
В правоохранительных органах сообщили, что суд Кубани 12 октября рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения на время предварительного следствия.
"Мера пресечения будет избираться завтра", - сообщил собеседник агентства.