На Кубани задержали главу Крымского района

Против Сергея Леся завели уголовное дело о злоупотреблении в сфере земельных отношений

Редакция сайта ТАСС

Глава Крымского района Сергей Лесь © Администрация муниципального образования Крымского района

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Силовики задержали главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении в сфере земельных отношений, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении в сфере земельных отношений, глава Крымского района задержан", - сообщил собеседник агентства.

В правоохранительных органах сообщили, что суд Кубани 12 октября рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения на время предварительного следствия.

"Мера пресечения будет избираться завтра", - сообщил собеседник агентства.