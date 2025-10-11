В Татарстане в ДТП на трассе погибли мужчина и двое детей

На место происшествия выехал прокурор Агрызского района

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. В Татарстане три человека, в том числе двое детей, погибли в результате аварии с легковым автомобилем и грузовиком на трассе. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два пассажира (мальчики 2012 и 2007 годов рождения) скончались", - отмечается в сообщении.

Авария произошла в Агрызском районе около 14:30 мск на 27-м км автодороги Псеево - Крынды. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Валдай".

На место происшествия выехал прокурор Агрызского района Александр Непомнящий. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры района.