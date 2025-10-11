В Алатырском округе Чувашии тушат пожар на полигоне ТБО

Угрозы задымления для населенных пунктов нет

ЧЕБОКСАРЫ, 11 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов в Алатырском муниципальном округе Чувашии. Очаги горения засыпаются грунтом, угрозы задымления для населенных пунктов нет, сообщила администрация муниципалитета.

"На городском полигоне ТБО обнаружено задымление в нижних слоях мусора. Оперативно были приняты меры по ликвидации очага, однако огонь распространился по юго-западной окраине полигона", - говорится в сообщении.

Власти отметили, что на месте возгорания дежурят соответствующие службы. По данным администрации округа, очаги горения засыпаются грунтом, который свозится с пограничной зоны полигона, что "создает дополнительную полосу ограждения" в виде рва. Решается вопрос об увеличении числа техники. Было отмечено, что полигон работает "в плановом порядке", причина возгорания устанавливается.

"Роза ветров направлена не в сторону населенных пунктов, что исключает угрозу задымления для населения. Экологическая служба проводит замеры воздуха. <...> Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.