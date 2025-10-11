В Белгородской области из-за удара ВСУ погиб водитель грузовика

Мужчина погиб на месте

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Водитель грузовика погиб в поселке Пролетарский Белгородской области в результате удара ВСУ по автомобилю. Об этом сообщает оперштаб региона.

"В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.