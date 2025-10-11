В Мексике 31 человек погиб при наводнениях

Власти сообщили о сотнях поврежденных домов, десятках разрушенных мостов и дорог

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 11 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнений, вызванных обрушившимися на центральные и прибрежные районы Мексики, возросло до 31 человека. Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на руководство пострадавших штатов.

Наибольшее количество погибших зарегистрировано в штате Идальго - 18 человек. Еще девять человек погибли в Пуэбле, три - в Веракрусе и один - в Керетаро. Стихия также вызвала масштабные разрушения и перебои с энергоснабжением, в том числе подтопления в городе Поcа-Рика (штат Веракрус), где уровень воды местами превышал три метра.

Власти сообщили о сотнях поврежденных домов, десятках разрушенных мостов и дорог. Несколько населенных пунктов остаются без связи и электричества.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила в соцсети Х, что для оказания помощи пострадавшим районам задействован персонал министерств национальной обороны и военно-морских сил. "Министерство обороны Мексики задействовало план гражданской обороны DN-III-E, в рамках которого работают 5,4 тыс. военнослужащих. Министерство военно-морских сил направило 3,3 тыс. военнослужащих в штаты Пуэбла, Веракрус и Сан-Луис-Потоси", - отметила глава государства.

Гидрометеорологическая служба Мексики предупредила, что в ряде пострадавших регионов ожидаются повторные сильные дожди, что может привести к новым наводнениям, оползням и разрушениям.

Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей погибли по меньшей мере 24 человека.