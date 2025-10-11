DPA: в центре Гисена неизвестный открыл огонь

Несколько человек получили ранения, передает агентство со ссылкой на представителя местной полиции

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Неизвестный открыл огонь на центральной площади немецкого города Гисен (федеральная земля Гессен). Несколько человек получили ранения, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, однако в правоохранительных органах считают, что опасности для населения нет. Проводится операция по его задержанию.

Инцидент произошел около 15:10 по местному времени (16:10 мск) около одной из букмекерских контор. Другие подробности пока не приводятся.