DPA: в центре Гисена неизвестный открыл огонь
БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Неизвестный открыл огонь на центральной площади немецкого города Гисен (федеральная земля Гессен). Несколько человек получили ранения, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.
Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, однако в правоохранительных органах считают, что опасности для населения нет. Проводится операция по его задержанию.
Инцидент произошел около 15:10 по местному времени (16:10 мск) около одной из букмекерских контор. Другие подробности пока не приводятся.