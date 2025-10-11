В Татарстане перевернулся квадроцикл с двумя детьми

Один ребенок погиб

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Квадроцикл под управлением ребенка перевернулся в Татарстане, в результате погиб его несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"По предварительным данным, сегодня около 13:00 мск возле с. Исергапова двое детей девяти и семи лет передвигались на квадроцикле, не справились с управлением и совершили опрокидывание. В результате ДТП семилетний пассажир скончался", - отмечается в сообщении.

Для выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выехал исполняющий обязанности Бавлинского городского прокурора Фаниль Кадиров. Организована проверка.