Балицкий: ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую
17:05
обновлено 17:10
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Зафиксировано не менее девяти взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее девяти взрывов", - написал он.
Губернатор отметил, что опасность повторных ударов сохраняется.