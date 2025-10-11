Балицкий: ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую

Зафиксировано не менее девяти взрывов

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Зафиксировано не менее девяти взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее девяти взрывов", - написал он.

Губернатор отметил, что опасность повторных ударов сохраняется.