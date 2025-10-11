Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Махачкале при взрыве газа в частном доме пострадали два человека

Их доставили в больницу
Редакция сайта ТАСС
17:42

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. В Махачкале два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова.

"В результате возгорания газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале пострадали два человека, их доставили в больницу", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, состояние одного врачи оценивают как тяжелое, а второго - средней тяжести. 

РоссияДагестан