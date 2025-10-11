Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли 10 ударов по ДНР

Ранения получили четыре человека, заявил глава региона

ДОНЕЦК, 11 октября. /ТАСС/. 10 атак на ДНР осуществлены со стороны ВСУ, ранены четыре человека, в том числе медик, за жизнь которого борются врачи. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) совершены десять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА <...>. В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус №2 крайне тяжелые ранения получил хирург горбольницы №2 - мужчина 1983 г. р., за его жизнь борются коллеги-врачи. Пострадали женщины 1954 и 1975 г. р., мужчина 1958 г. р., им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Пушилин.

Также повреждены четыре жилых домостроения в Центрально-Городском районе Горловки и Красногвардейском районе Макеевки, три объекта гражданской инфраструктуры в Ворошиловском районе Донецка (Парк кованых фигур, администрация г. о. Донецк) и Никитовском районе Горловки (детский сад), а также автобус городского маршрута и автомобили.