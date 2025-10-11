В Белгородской области при падении обломков дрона пострадал мирный житель

У пострадавшего минно-взрывная травма и касательное осколочное ранение головы

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранение головы в результате падения обломков сбитого FPV-дрона в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

"В селе Головчино Грайворонского округа при падении обломков сбитого FPV-дрона пострадал мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ", - говорится в сообщении.