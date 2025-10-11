В курском приграничье из-за атаки FPV-дрона на мотоцикл погиб пенсионер

ЧП случилось в селе Нижнемахово Суджанского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

КУРСК, 11 октября. /ТАСС/. FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Курской области, погиб мирный житель.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Еще одна трагедия в приграничье. Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 81-летний мужчина", - сообщил глава региона, выразив соболезнования семье погибшего.

Хинштейн призвал жителей воздержаться от возвращения в приграничье, так как атаки ВСУ не прекращаются.