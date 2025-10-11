В Махачкале арестовали предпринимателей за мошенничество при капремонте ливневки

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Суд в Дагестане на два месяца арестовал предпринимателей по делу о мошенничестве на 40 млн рублей при капитальном ремонте ливневой канализации Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"9 октября 2025 г. Гасанов О. С. и фактический собственник компании-подрядчика ООО "ПИК-стройсервис" Гаджиев Г. М. задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве на 40 млн рублей при капитальном ремонте ливневой канализации Махачкалы. <...> 10 октября постановлением Кировского районного суда Махачкалы в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказал собеседник агентства.

Следствием установлено, что в период с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года Гасанов в сговоре с неустановленными лицами своей организации и должностными лицами управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы подготовил недостоверные документы об объемах выполненных работ при проведении капремонта ливневки города, пролегающей по проспекту Петра I. На основании документов на расчетный счет подрядной организации было перечислено свыше 417 млн рублей.

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы в приемочных актах указаны фактически невыполненные работы на сумму более 40 млн рублей. Таким образом, действиями фигурантов причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.