В Калифорнии при крушении вертолета пострадали пять человек

Причины аварии не установлены

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Вертолет упал рядом с пляжем в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния). Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC News.

Как минимум пять человек - двое из них находились на борту, трое были на земле - получили травмы, их госпитализировали. На кадрах, запечатленных очевидцами, видно, как воздушное судно начинает неконтролируемо вращаться и затем падает на землю.

Причины аварии пока не установлены.