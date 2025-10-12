В Мексике число жертв проливных дождей достигло 41

Продолжаются поиски 27 пропавших без вести

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 12 октября. /ТАСС/. В Мексике в пяти страны в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений число погибших достигло 41 человека. Об этом сообщило министерство общественной безопасности и защиты граждан страны.

"Власти штатов сообщили о 41 погибшем: 15 - в Веракрусе, 9 - в Пуэбле, 16 - в Идальго, 1 - в Керетаро. Продолжаются поиски 27 пропавших без вести, их семьям оказывается поддержка", - говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что с 6 по 9 октября в части регионов Мексики выпали обильные осадки: во Веракрусе зарегистрировано 540 мм дождя, в Пуэбле - 487 мм, в Сан-Луис-Потоси - 298 мм, в Идальго - 245 мм, в Керетаро - 232 мм.

По распоряжению президента Мексики Клаудии Шейнбаум в пострадавших районах действуют планы гражданской защиты, развернуты подразделения армии и военно-морского флота, установлены временные убежища и мобильные пункты очистки воды.

В ведомстве уточнили, что, по данным Федеральной комиссии по электроэнергии, в пяти пострадавших штатах без света осталось более 320 тыс. пользователей. Электроснабжение 75% потребителей уже восстановлено. Кроме того, оказались повреждены более 1 тыс. км автомобильных дорог.