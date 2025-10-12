В Приангарье завершили поисковые работы после столкновения катера и судна

Как сообщили в ГУ МЧС по области, три человека погибли и один пострадал

ИРКУТСК, 12 октября. /ТАСС/. Поисковые работы в районе поселка Листвянка Иркутской области, где столкнулся катер и судно, завершилась. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по области.

11 октября в районе поселка Листвянка на Байкале столкнулись судно и катер. По предварительной информации регионального главка МЧС, на борту катера находились пять человек - три человека погибли, один пострадал, судьба еще одного человека оставалась неизвестной и ведомство начало поисково-спасательную операцию. Позднее у правоохранительных органов появилась информация, что на борту катера находилось четыре человека, трое из них погибли, один пострадал.

"Поиски были ночью завершены. Сейчас отрабатывает следственно-оперативная группа. Они уточняют сколько человек на самом деле было на борту. Наши силы и средства находятся все в подразделениях", - сообщил собеседник агентства.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, произошло столкновение скоростного катера "Важный" и судна "Ярославец". На борту "Ярославца" было девять человек, там никто не пострадал. По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, госпитализированный с катера находится в реанимации, он был за штурвалом. На борту находились не туристы, а родственники и друзья судовладельца.

Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).