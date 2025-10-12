На Камчатке подняли беспилотники для поиска пропавшей ночью женщины

Она ушла в сторону лесополосы на окраине поселка Вулканного

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 октября. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке начали поисковую операцию женщины, которая пропала ночью в пригороде поселка Вулканный. В составе поисковой группы - кинологи и специалисты с БПЛА, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По словам заявителя, ночью его жена ушла из дома в сторону лесополосы на окраине поселка Вулканного. До настоящего времени женщина домой не вернулась, на связь не выходит.

"12 октября в ГУ МЧС России по Камчатскому краю поступил запрос от полиции с просьбой оказать помощь. На поисковые мероприятия выдвинулся личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России и сотрудник полиции - всего девять человек, в том числе кинологический расчет. Для большего охвата поисков с собой у спасателей имеется беспилотный летательный аппарат, а также высокопроходимая техника", - сообщает ведомство.