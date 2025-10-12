В Южно-Китайском море корабль береговой охраны КНР протаранил филиппинское судно

По информации филиппинской береговой охраны, китайский корабль намеренно протаранил судно

БАНГКОК, 12 октября. /ТАСС/. Корабль береговой охраны Китая протаранил судно Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) Филиппин в Южно-Китайском море (ЮКМ), а также применил против него водомет. Об этом сообщила газета Manila Standard.

По данным береговой охраны Филиппин, 12 октября китайский корабль "намеренно протаранил" филиппинское судно BRP Datu Pagbuaya, которое сопровождало филиппинских рыбаков в акватории ЮКМ. В результате столкновения филиппинское судно получило незначительные повреждения, никто из членов экипажа не пострадал.

В акватории ЮКМ катера китайской береговой охраны ранее предпринимали попытки вытеснить филиппинские суда, неоднократно были зафиксированы случаи их столкновения. Береговая охрана КНР нередко применяет водометы против филиппинских судов в районе рифов Аюнгин и Скарборо.

Китай несколько десятилетий ведет споры со странами региона по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.