В Саратовской области при опрокидывании автомобиля погибли три человека

В больницу доставили еще четверых пострадавших

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 12 октября. /ТАСС/. В Саратовской области три человека погибли при опрокидывании автомобиля. Еще четверо доставлены в больницу, сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

"По предварительным данным в Балашовском районе вблизи с. Гусевка в 03:55 (02:55 мск - прим. ТАСС) водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя транспортным средством Lada Largus допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров, мужчины 1982 и 1980 годов рождения, погибли.

Еще четверо пассажиров, мужчины 1975, 1977, 1986 и 1974 годов рождения, доставлены в больницу.