Никита Ефремов частично признал вину по делу о спонсировании ФБК

При этом в материалах дела указывается, что после первого допроса в статусе подозреваемого блогер отказался передавать следствию добровольно свои гаджеты и пароли к ним

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Блогер и основатель сети магазинов одежды и обуви Никита Ефремов (внесен в РФ в перечень экстремистов) заявил о частичном признании вины в ходе допроса по уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ). Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, предпринимателю вменяется совершение шести переводов по одной тысяче рублей на заграничные банковские счета ФБК.

"По существу предъявленного обвинения согласен частично", - говорится в документах. При этом в них указывается, что после первого допроса в статусе подозреваемого он отказался передавать следствию добровольно свои гаджеты и пароли к ним.

Также блогер утверждает, что во время допроса впервые узнал о том, что любая деятельность, связанная с ФБК, запрещена на территории РФ в судебном порядке.

Никите Ефремову предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности). По данным следствия, Ефремов, находившийся на территории Москвы и Московской области, с сентября 2021 по февраль 2022 года, являясь противником действующих органов власти РФ, переводил ежемесячно по одной тысяче рублей на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Останкинский суд Москвы 19 августа избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным правоохранителей, Ефремов принимал участие в несогласованных акциях протеста в 2021 году на территории Московского региона. Сам обвиняемый в кабинете следователя причастность к этому отверг, заявив о своем патриотизме и утверждая, что никогда не имел "какого-либо умысла, направленного на финансирование той или иной экстремистской организации".

Ефремов родился в Москве в 1999 году. С 1-го по 9-й класс он с "хорошей успеваемостью" прошел обучение в московской средней образовательной школе, а затем в экстернат. После поступил в МГИМО и получил диплом магистра без пересдачи экзаменов за весь период обучения. В 2016 году Ефремов решил заняться перепродажей модной модели кроссовок (Yeezy) и основал сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров Nikita Efremov. До своего задержания блогер выполнял роль менеджера на ресейл-платформе Nikita Efremov/NE, а также активно вел соцсети, в которых у него насчитывается более миллиона подписчиков.