Экс-депутат ГД Напсо незаконно завладел земельными участками под Сочи

Как сказано в решении суда, другой свидетель заявил, что бывший депутат Госдумы, в частности, незаконно завладел несколькими объектами на территории ЗАО "Санаторий Магадан" в курортном поселке Лоо

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо, который был лишен мандата за прогулы заседаний, незаконно завладел рядом земельных участков с помощью дружеских отношений с судьями города Сочи. Об этом сказано в тексте решения суда об обращении имущества Напсо в собственность РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Свидетель рассказала, что Напсо Ю.А. незаконно завладевал земельными участками, находящимися в федеральной и муниципальной собственности путем неправомерного строительства на них объектов недвижимости и последующего оформления прав на них через незаконные судебные решения. Этому способствовали приятельские отношения Напсо Ю. А. с судьями Лазаревского районного суда города Сочи", - сказано в документе.

Как сказано в решении суда, другой свидетель заявил, что Напсо, в частности, незаконно завладел рядом объектов на территории ЗАО "Санаторий Магадан" в курортном поселке Лоо в Сочи. В этом, как сказано в документе, ему помогли сотрудники администрации города и судебные приставы.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры передал в собственность РФ порядка 60 объектов недвижимости Напсо. Также в доход государства был передан ряд юридических лиц и иных активов, подконтрольных бывшему парламентарию.

В апреле Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Напсо в связи с неисполнением в течение более 30 дней обязанности принимать личное участие в заседаниях палаты парламента. Как уточняли ТАСС в пресс-службе Госдумы, решение о лишении Напсо депутатских полномочий было принято единогласно. Полномочия Напсо считаются досрочно прекращенными с 3 апреля 2025 года. Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе.