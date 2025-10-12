В Татарстане ищут трех человек с затонувшей на Каме лодки

К месту происшествия направили оперативную группу спасателей

САРАТОВ, 12 октября. /ТАСС/. Моторная лодка затонула на реке Кама в Татарстане. Спасатели ведут поиски трех человек, сообщает ГУ МЧС России по республике в Telegram-канале.

"В 22:35 11 октября по номеру 112 поступило сообщение о том, что около 12:00 в Чистополе пять человек уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и не вернулись. Инспекторы ГИМС в ночное время вели поиски на акватории реки Кама. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении с уточнением, что детей среди пропавших нет.

В 06:59 12 октября поступила информация от охранника лодочной станции. Он рассказал, что к нему обратились две женщины, сообщившие, что их моторная лодка затонула на Каме ориентировочно в 20:00 11 октября. "Женщины смогли доплыть до ближайшего острова, просят найти оставшихся трех человек (двух мужчин и женщину)", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона.