Подконтрольная Киеву часть ДНР обесточена

Причиной стало повреждение энергетической инфраструктуры, отметил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Подконтрольная Киеву часть ДНР обесточена из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

"Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение", - написал он в своем Telegram-канале.

Филашкин не уточнил тип и расположение объектов инфраструктуры, получивших повреждения.