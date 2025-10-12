Реклама на ТАСС
Подконтрольная Киеву часть ДНР обесточена

Причиной стало повреждение энергетической инфраструктуры, отметил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин
Редакция сайта ТАСС
06:55

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Подконтрольная Киеву часть ДНР обесточена из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

"Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение", - написал он в своем Telegram-канале.

Филашкин не уточнил тип и расположение объектов инфраструктуры, получивших повреждения. 

УкраинаРоссияДНР