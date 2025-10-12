В Одесской области повреждена газовая и энергетическая инфраструктура

Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что произошел пожар

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Объекты газовой и энергетической инфраструктуры получили повреждения в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"Поврежден объект газовой инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что в результате возник пожар. По его словам, также в регионе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Кипер не уточнил расположение объектов. Однако, по данным местных властей, электро-и водоснабжение частично отсутствует в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Как уточняет горсовет, отключения света и воды связаны с повреждением объектов критической инфраструктуры, ведутся ремонтные работы.