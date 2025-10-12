Опубликованы имена погибших и пострадавших в ДТП в Египте дипломатов

Среди жертв числится Сауд бен Самер Аль Тани - выходец из рода Аль Тани, из которого происходит правящая семья Катара

ДОХА, 12 октября. /ТАСС/. Три сотрудника канцелярии эмира Катара погибли в результате ДТП в Египте. Об этом говорится в заявлении катарского посольства в арабской республике.

Посольство Катара выразило соболезнования "в связи с гибелью трех сотрудников канцелярии эмира в трагическом дорожно-транспортном происшествии в Шарм-эш-Шейхе при исполнении служебных обязанностей". Как уточняется, в результате аварии также пострадали двое подданных эмирата.

Катарская дипломатическая миссия опубликовала имена погибших и пострадавших в ДТП в Египте. Среди жертв числится Сауд бен Самер Аль Тани - выходец из рода Аль Тани, из которого происходит правящая семья Катара.

В ночь на 12 октября телеканал Al Arabiya проинформировал, что по меньшей мере три дипломата, которые входили в состав катарской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, погибли в ДТП в 50 км от Шарм-эш-Шейха, направляясь туда из Каира. По его информации, еще двое пострадавших дипломатов находились в реанимации.

В свою очередь египетский информационный портал Masrawy сообщил, что машина входила в состав кортежа, сопровождавшего премьер-министра и главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, который в качестве посредника участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС. По его данным, произошло лобовое столкновение. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" утверждает, что водитель не справился с управлением.