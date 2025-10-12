В Черниговской области энергообъект получил повреждения

Глава областной администрации Вячеслав Чаус отметил, что из-за предыдущих повреждений энергетической инфраструктуры в регионе продолжают действовать графики отключений света

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Энергетический объект получил повреждения в Черниговской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

По данным, опубликованным в его Telegram-канале, объект расположен в районе города Нежина. Чаус также напомнил, что в связи предыдущими повреждениями энергетической инфраструктуры в регионе продолжают действовать графики отключений света.

В воскресенье утром власти Одесской области на юге Украины также сообщили о повреждении энергетической и газовой инфраструктуры. Кроме того, обесточена подконтрольная Киеву часть ДНР.