В Черниговской области энергообъект получил повреждения
Редакция сайта ТАСС
07:21
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Энергетический объект получил повреждения в Черниговской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
По данным, опубликованным в его Telegram-канале, объект расположен в районе города Нежина. Чаус также напомнил, что в связи предыдущими повреждениями энергетической инфраструктуры в регионе продолжают действовать графики отключений света.
В воскресенье утром власти Одесской области на юге Украины также сообщили о повреждении энергетической и газовой инфраструктуры. Кроме того, обесточена подконтрольная Киеву часть ДНР.