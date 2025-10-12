В дагестанском селе Карата сгорело административное здание

Пожар тушили 22 специалиста и 6 единиц техники

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Административное здание на площади 1,8 тыс. кв. м сгорело в дагестанском селе Карата. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Дагестану.

"В селе Карата, на улице Абдулманапова, сгорело двухэтажное административное строение. Огнем было охвачено 1,8 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. "В ликвидации пожара были задействованы 22 специалиста и 6 единиц техники",- добавили в пресс-службе.