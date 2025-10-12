Реклама на ТАСС
Стримера Скутина арестовали за оскорбление памяти защитников Отечества

По данным следствия, молодой человек плюнул на георгиевскую ленту
08:13

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы арестовал стримера Андрея Скутина (известен под псевдонимом Таракан) за оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением суда Скутин А. В. арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сообщили в суде.

По данным следствия, молодой человек плюнул на георгиевскую ленту. Уголовное дело было возбуждено в мае. 

