Главу Крымского района Сергея Леся арестовали

Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь © Администрация муниципального образования Крымский район

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Краснодара арестовал до 29 ноября главу администрации Крымского района Сергея Леся. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"Октябрьским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сергея Леся, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). <…> Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток, т. е. до 29.11.2025 года", - говорится в сообщении.