Сторона защиты дополнительно не заявляла данные о здоровье гражданина США Гилмана

ВОРОНЕЖ, 12 октября. /ТАСС/. Адвокат Ирина Бражникова, представляющая интересы гражданина США Роберта Гилмана, в отношении которого рассматривается новое дело о применении насилия к сотрудникам службы исполнения наказаний, не заявляла в суд какие-либо дополнительные данные о здоровье подзащитного. Об этом она рассказала ТАСС.

"Ничего нового я не приобщала, не заявляла", - сказала Бражникова, уточнив, что после состоявшегося 25 августа заседания суда у нее не появилось новой информации по делу.

В августе 2025 года Центральный районный суд Воронежа начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Гилмана, он обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение неопасного для жизни или здоровья насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей). На суде Гилман впервые заявил о случавшихся у него провалах памяти, хотя на общее состояние здоровья он не жалуется. Очередное судебное заседание запланировано на 14 октября.

Гилмана задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош в поезде Сухум - Москва. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой. Суд назначил ему 4,5 года колонии общего режима, в мае 2023 года срок наказания сократили на год. Новое уголовное дело в отношении Гилмана возбудили после того, как он, отбывая наказание, не согласился соблюдать распорядок дня и применил в отношении сотрудника колонии физическое насилие. Также в колонии он несколько раз ударил следователя, затем вновь применил физическое насилие в отношении инспектора в СИЗО, куда его перевели на период следствия. В октябре 2024 года Гилмана приговорили к 7 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей, в апреле 2025 года срок заключения увеличили на один год.

Из материалов суда, на основании которых в апреле 2025 году был вынесен приговор, следует, что срок заключения был увеличен на один год с учетом позиции прокуратуры, которая посчитала назначенное наказание "слишком мягким и несправедливым". В документе содержится описание событий, изложенное Гилманом, он утверждал, что пострадавшие оскорбляли его и его отца, а свои действия считает "лишь реакцией" на их поведение.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Воронежской области в разговоре с ТАСС ранее с сомнением отнеслась к информации о том, что Гилман в период отбытия наказания сталкивается с неподобающим отношением со стороны сотрудников УФСИН. Суд оценил доводы Гилмана критически, поскольку они опровергаются доказательствами, и расценил их как избранный им способ защиты, чтобы избежать уголовной ответственности и должного наказания. С этим согласилась и коллегия судей в апелляционной инстанции.