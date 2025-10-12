В Люберцах задержали женщину, ударившую ножом мужчину во время ссоры

Заведено уголовное дело

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Женщина в Люберцах в ходе конфликта ударила мужчину ножом, она задержана. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1974 года рождения", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, в квартире одного из домов, расположенных в поселке Октябрьский на улице Первомайской, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого она нанесла оппоненту ножевое ранение.

"Сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступления была установлена и доставлена в территориальный отдел, ею оказалась местная жительница 1973 года рождения", - сообщили в подмосковном главке.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), она задержана.