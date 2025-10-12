Умерла худрук Центрального Дома работников искусств Энгилиса Погорелова

Ей был 91 год

Редакция сайта ТАСС

Энгилиса Погорелова © ЦДРИ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Погорелова умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщается на официальном сайте ЦДРИ.

"В дружной творческой семье Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) невосполнимая утрата... 9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгилисы Георгиевны Погореловой", - говорится в сообщении.

Как отметили на сайте ЦДРИ, вся жизнь Погореловой неразрывно связана с Домом искусств. "Ему она посвятила 60 лет. Начинала заведующей секцией по работе с творческой молодежью, затем была избрана директором-художественным руководителем, а с 2015 года заслуженно стала председателем правления нашего Дома. <…> Она была воплощением доброты, другом и уникальным человеком, отдававшим свою жизнь нам всем на радость", - подчеркивают коллеги.

Прощание с художественным руководителем пройдет в Большом зале ЦДРИ 14 октября в 12:00.