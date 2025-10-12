Уголовное дело блогера Сюткина завели из-за постов с фейками о Буче

Он находится под стражей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Уголовное дело блогера Павла Сюткина, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, связано с постами о Буче. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Настоящее уголовное дело возбуждено по факту выявления постов в сети Интернет с содержанием заведомо ложной информации о событиях в Буче", - сказали правоохранители.

Сюткину предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале сведения, содержащие недостоверную информацию о российской армии.