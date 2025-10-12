На трассе М-1 в Подмосковье столкнулись пять автомобилей

Два человека пострадали

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пять автомашин столкнулись на трассе М-1 "Беларусь" в Московской области, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сегодня примерно в 12:05 мск на 134-м км автодороги М-1 "Беларусь" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в главке. По предварительной информации, произошло столкновение трех легковых и двух грузовых автомобилей.

В результате ДТП два человека с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

Как отметили в ГУ МВД, движение машин в сторону области ограничено. "Объезд осуществляется через 131-й км Минского шоссе", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.