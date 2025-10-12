В Киеве в одном из баров мужчина открыл стрельбу по людям

Женщина получила ранения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Женщина получила ранения в результате стрельбы в одном из баров Киева. Об этом сообщило агентство УНИАН, которое опубликовало соответствующее видео.

По предварительным данным, вечером 11 октября в центре украинской столицы посетитель бара стал приставать к девушке, которая пришла в заведение вместе со своим молодым человеком. Когда последний вступился за свою спутницу, мужчина открыл огонь из пистолета.

В результате инцидента ранение получила девушка, пытавшаяся остановить стрелявшего, она госпитализирована. Других подробностей СМИ не приводит.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать его всем желающим. По данным МВД, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. А с февраля 2022 года в стране было потеряно почти полмиллиона единиц огнестрельного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, "связанных с оружием", и их будет становиться больше.