В Белгороде в ДТП с автобусом пострадали четыре пассажира

В числе пострадавших есть двое детей

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

"Сегодня около 12:20 [мск] в городе Белгороде на улице Макаренко водитель автобуса ПАЗ 1973 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. <...> В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса, среди которых двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что, со слов водителя, он почувствовал себя плохо за рулем. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.