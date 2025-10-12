В Липецкой области объявили воздушную опасность

Угрозу атаки БПЛА ввели в шести муниципалитетах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Режим воздушной опасности объявили на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

Красный уровень "Угроза атаки БПЛА" объявили для Краснинского, Данковского, Лебедянского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского муниципальных районов и для Становлянского муниципального округа.