В Чувашии после ДТП госпитализировали четверых детей

Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом", далее по инерции иномарка совершила касательное столкновение с автомобилем Ford

ЧЕБОКСАРЫ, 12 октября. /ТАСС/. В Чувашии четверо детей были доставлены в больницу после ДТП на трассе. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики в своем Telegram-канале.

"Днем 12 октября на 36 км автодороги Чебоксары-Сурское произошло ДТП с участием 4-х детей. По первоначальной информации, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Камазом". Далее по инерции иномарка совершила касательное столкновение с автомобилем Ford", - говорится в сообщении.

В результате ДТП с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" и "тупая травма живота" в больницу были доставлены двое детей, находившиеся в Opel. "Девочка 2012 года рождения, находившаяся на переднем сиденье иномарки, и мальчик 2017 года рождения (пристегнут, но без детского удерживающего устройства)", - говорится в сообщении.

Также для обследования в больницу доставлены двое мальчиков 2022 и 2024 годов рождения из автомобиля Ford. Отмечается, что оба ребенка сидели в автокреслах.

"Все водители прошли процедуру медосвидетельствования, результат отрицательный", - говорится в сообщении.