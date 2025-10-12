В аэропорту Иркутска самолет Zafer air задел крылом микроавтобус

Вылет рейса в Шанхай отменили

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 12 октября. /ТАСС/. Самолет турецкой авиакомпании Zafer air задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска. Вылет рейса в Шанхай отменен, сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, сегодня в аэропорту Иркутска воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании Zafer air, планировавшее вылет в Шанхай, при выруливании со стоянки концом крыла задело микроавтобус. Пассажиры самолета и люди в автобусе не пострадали. Вылет рейса отменен", - сообщили в ведомстве.

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов.