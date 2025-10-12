На Кубани экскурсионный автобус с детьми столкнулся с грузовиком

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Экскурсионный автобус с детьми и большегруз столкнулись в Краснодарском крае, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня в 15:00 [мск] в Усть-Лабинском районе на автодороге Майкоп - Белореченск - Усть-Лабинск - Кореновск экскурсионный автобус столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, водитель автобуса King Long, перевозивший детей из поселка Каменомостского в Каневской район, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с идущим впереди "Камазом". В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети будут доставлены в место назначения дополнительным автобусом.